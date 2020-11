F1: Grande Prémio no Brasil deve ficar em Interlagos até 2025

O Grande Prémio no Brasil deve continuar em São Paulo, com o Governador do Estado de São Paulo e o Presidente da Câmara a anunciarem que estão prontos a assinar um acordo com a Fórmula 1, deitando assim por terra a hipótese do Rio de Janeiro ser o palco do Grande Prémio no Brasil.

O Governador do Estado de São Paulo, João Doria, afirmou que: “tenho o orgulho de revelar que a Fórmula 1 acaba de renovar contrato para manter o Grande Prémio até 2025. O Autódromo de Interlagos foi confirmado como local para os próximos cinco anos, com o contrato a ser assinado pelo Presidente da Câmara, Bruno Covas, e a Liberty Media, detentora dos direitos da Fórmula 1”.

Já o Presidente da Câmara, Bruno Covas, afirmou que o nome do Grande Prémio iria mudar, sendo que a corrida também teria um novo promotor. Ao motorsport.com, Covas afirmou: “O contrato está a ser finalizado e a 14 de novembro teremos o Grande Prémio de São Paulo. Será um contrato válido por cinco anos e pode ser estendido por mais cinco, ou seja, até 2030”.

A Liberty Media tinha acordo com a Rio Motorsport, para mudar a corrida para uma nova pista que seria construída para esse efeito. Mas, questões ambientais levaram a que não houvesse licença para construir. Quando a Fórmula 1 anunciou esta semana o calendário provisório de 2021 (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), foi revelado que afinal tinha sido feito um novo acordo com São Paulo, para a competição regressar a Interlagos. Da Fórmula 1, um porta-voz da disse que não comentam discussões contratuais que estão em curso.