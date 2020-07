F1: Grande Prémio EUA em sério risco

O responsável pelo Grande Prémio dos Estados Unidos da América, Bobby Epstein, admitiu que a corrida no Circuit of The Americas está em sério risco.

Com a Fórmula 1 a acrescentar já Mugello e Sochi ao seu calendário, com rondas em Portimão, Imola, Hanói e Hockenheim como possibilidade e a evolução da pandemia coronavírus (COVID-19), o Grande Prémio dos Estados Unidos parece estar em risco.

“O Grande Prémio de Fórmula 1 dos Estados Unidos da América está em sério risco” – afirmou Epstein.