F1: Grande Prémio da Rússia pode mudar-se para Igora Drive em 2022

O Grande Prémio da Rússia de 2022 pode ter como palco a pista de Igora Drive, deixando assim o atual Autódromo de Sochi. A nova construção, localizada a cerca de 50 quilómetros de São Petersburgo, esteve como circuito de reserva do MotoGP, mas agora, os responsáveis querem trazer a Fórmula 1.

O circuito desenhado por Hermann Tilke tem 4.086 quilómetros, 16 curvas e custo cerca de 160 milhões de euros. O futuro das competições na Rússia não está fácil, com a Agência Mundial de Anti-Doping (WADA) a banir a Rússia de ter grandes eventos desportivos internacionais por quatro anos, excecionando os que já decorriam, sendo o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 um deles, por isso em 2020 a Fórmula 1 foi até Sochi. No entanto, mudar a corrida para outro local pode ser algo muito complicado…

O circuito de Igora Drive é recente, mas de acordo com o speedweek.com, para receber a Fórmula 1, as boxes e o centro de media têm de ser alargado. Em pista, as escapatórias precisam também de sofrer alterações para receber a Fórmula 1.