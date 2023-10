F1: Grande Prémio da Bélgica confirmado até 2025 | AutoSport

Os adeptos da F1 vão continuar a ter o icónico circuito de Spa-Francorchamps no calendário da F1. Com uma história rica na F1, depois de já ter recebido 56 Grandes Prémios desde a sua estreia em 1950, Spa vai manter-se, pelo menos durante mais algum tempo, como demos conta dessa hipótese ainda ontem: “Spa é sinónimo de Fórmula 1, tendo sido um dos circuitos da nossa primeira temporada de sempre e é muito apreciado pelos fãs e pelos pilotos, pelo que estou muito satisfeito por prolongar a nossa relação com eles até 2025”, afirmou Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1.

“O promotor deu grandes passos nos últimos anos para melhorar a experiência dos fãs e as infra-estruturas, e o trabalho está em curso entre todas as partes interessadas com um claro foco na realização de corridas seguras e emocionantes. Gostaria de agradecer ao promotor e ao Governo da Valónia pelo seu apoio contínuo.”

Foto: Martin TRENKLER