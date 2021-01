F1: Grande Prémio da Austrália em dúvida?

O Grande Prémio da Austrália pode não abrir a temporada de 2021, forçando assim um atraso no início da temporada de Fórmula 1. A razão não é mais do que a pandemia da COVID-19, de acordo com o racefans.net.

A corrida em Melbourne está marcada para 21 de março. Neste início de ano, o país introduziu medidas mais restritas de combate à pandemia, que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo. Para a Fórmula 1, ou os trabalhadores cumprem uma quarentena de 14 dias ou então podem vir em aviões privados, criando uma ‘biosfera’ como foi feito em Abu Dhabi.

Mas, esse não é o maior obstáculo. O circuito em Melbourne não é permanente, ou seja, sendo um circuito temporário nas ruas da cidade australiana, este deve começar a ser montado no final de janeiro e com as medidas restritivas, podem resultar num problema.

Por enquanto nenhum cancelamento está confirmado e como o diretor do Grande Prémio, Andrew Westacott, afirmou em outubro de 2020: “Em última análise tudo é orientado pela saúde. O Estado de Victória está a fazer um excelente trabalho na redução dos números. Estou otimista que também estamos prontos para ter adeptos em Albert Park, no final de março. Se as circunstâncias mudarem, então temos de ser flexíveis e mudar com essas circunstâncias” – CLIQUE AQUI.

Se a corrida da Austrália for cancelada, a Fórmula 1 deve iniciar a temporada no Grande Prémio do Bahrein, com a corrida a já ter iniciado a venda de bilhetes. A corrida no Bahrein está marcada para 28 de março.