F1: “grande diferença” para a Alfa Romeo ao terminar no sexto lugar do campeonato | AutoSport

Fruto de uma boa segunda metade da época, a Aston Martin recuperou de um início menos conseguido e esteve na luta pelo sexto lugar do campeonato de construtores com a Alfa Romeo, que ao contrário, teve bons desempenhos quando a temporada começou. Na última ronda da Fórmula 1, a Alfa Romeo salvou o sexto posto, terminando as duas estruturas em igualdade pontual. O quinto lugar de Valtteri Bottas no Grande Prémio de Emilia-Romagna foi fundamental para a equipa suíça, que assim recebe muito mais de prémio final do que ao terminar no sétimo posto.

“É muito importante”, disse o chefe da equipa Frédéric Vasseur depois da equipa garantir o sexto lugar no campeonato, acrescentando que o resultado é “muito útil do lado financeiro”.

Segundo o que Vasseur tinha já dado a conhecer durante a época, o orçamento da Alfa Romeo ficou abaixo do valor que ficou estabelecido como limite orçamental na Fórmula 1, e assim, a receita adicional do bónus por serem sextos “faz uma grande diferença”, garantiu o responsável. “Sei que algumas equipas disseram que não se pode fazer nada com dois milhões de dólares, mas com dez milhões de dólares podemos fazer muito”.

Esta deverá ser a diferença entre terminar no sexto ou no sétimo, como aconteceu à Aston Martin, que está a construir uma nova fábrica na sua sede em Silverstone.