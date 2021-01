F1: GP virtuais estão de volta

Este regresso ao confinamento está estranhamente semelhante ao primeiro. Temos adiamentos de provas, incerteza quanto a calendários e a aposta em provas virtuais.

O Virtual Grand Prix da Fórmula 1 regressará por três rondas em fins de semana consecutivos durante a época baixa de F1, e contará com “pilotos de F1 do passado e presente”.

A competição composta por três rondas decorrerá nos fins de semana de 31 de Janeiro, 7 de Fevereiro e 14 de Fevereiro.

E desta vez será introduzida uma estrutura formalizada do campeonato, com equipas a competir por “um fundo de prémios de caridade”.

“2020 foi um ano difícil para todos, mas esperamos trazer mais entusiasmo aos fãs em 2021, começando com o regresso do Virtual Grands Prix, uma vez que acolhemos de volta algumas das caras que o tornaram uma experiência tão especial no ano passado, e convidamos também algumas novas, tudo em nome da caridade“, disse o chefe do esports Julian Tan, da F1.

Um dos maiores impulsionadores das corridas virtuais foi Lando Norris, que este ano já avisou que não passará tanto tempo nos simuladores.

“Perguntei ao Max Verstappen durante o briefing do Grande Prémio de Abu Dhabi se ele espera fazer muitas corridas virtuais este Inverno”, disse Norris ao RacingNews365. “Para mim, não será esse o caso, pois vou passar muito tempo com a minha família. Não tenho simulador em casa dos meus pais e por isso não espero fazer muita corridas com o Max este Inverno”.

Embora não esteja muito online, Norris terá a oportunidade de dedicar algum tempo a outra paixão sua: os desenhos de capacetes.

“Espero que a Bell (o fabricante do seu capacete) me envie mais alguns capacetes. Gosto de fazer desenhos de capacetes. Ainda assim, acho que é uma pena que eu não vá fazer muitas corridas nos simuladores porque gosto muito de o fazer”.