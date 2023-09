F1, GP Singapura: Zhou Guanyu arranca do pitlane | AutoSport

A Alfa Romeo trocou vários componentes da unidade motriz do monolugar de Zhou Guanyu sem o consentimento do Delegado Técnico da FIA e que ultrapassam o número máximo alocado para cada carro para toda a temporada, sendo por isso o piloto chinês penalizado. Além disso, o mesmo Delegado Técnico fez saber ao Colégio de Comissários Desportivos que foram feitas alterações à afinação do carro durante o período de Parque Fechado, levando a que Zhou tenha de arrancar para a corrida de mais logo da via das boxes.

A equipa suíça mudou o motor de combustão interna, o turbocompressor, MGU-H – sendo a quinta unidade de cada um destes componentes – além da terceira unidade da centralina e um novo sistema de escape, o quinto de oito disponíveis para serem utilizados durante todo a época.

O piloto chinês tinha garantido o 19º lugar da grelha de partida na sessão de qualificação de ontem, o que significava o último posto após a desistência de Lance Stroll, como demos conta anteriormente, como tal, Zhou Guanyu não perde terreno saindo da via das boxes.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.