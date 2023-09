F1, GP Singapura, TL2: Carlos Sainz e Charles Leclerc voltam a ser os mais rápidos | AutoSport

No mesmo treino do Grande Prémio de Singapura em que Sergio Pérez e Max Verstappen sentiram dificuldades para segurar a traseira dos Red Bull RB19, os pilotos da Ferrari voltaram a estar em grande destaque, sendo desta vez, Carlos Sainz o mais rápido da dupla da equipa italiana, com o tempo de 1:32.120s com pneus macios, deixando Charles Leclerc a 0.018s. George Russell foi o piloto que conseguiu ficar mais próximo da dupla da Ferrari, mas a 0.235s.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton fecharam os cinco primeiros lugares da tabela de tempos, numa sessão de treinos que ficou evidente o trabalho que ainda espera a Red Bull durante a noite para tentar alcançar a melhor afinação para os seus monolugares a tempo do último treino e da qualificação.

Com o uso generalizado do composto médio, os pilotos voltaram à pista no circuito de Marina Bay para a segunda sessão de treino livres do GP de Singapura, tendo como pano de fundo a noite que vai acompanhar a corrida de domingo.

Fernando Alonso passou a liderar a tabela de tempos ainda antes do final dos primeiros dez minutos de treino, com o registo de 1:33.964s. No entanto, Carlos Sainz bateu a referência do seu compatriota, dando continuação ao bom trabalho desenvolvido no treino 1, passando para a liderança com 1:33.303s. Charles Leclerc perdeu tempo no segundo setor na sua primeira volta e ficou na segunda posição, atrás do seu companheiro de equipa da Ferrari.

Enquanto Sainz melhorou o seu anterior registo, para 1:33.213s, Leclerc voltou a perder tempo num dos setores do traçado de Singapura, falhando a travagem da curva 14. Também Alonso melhorou e passou para a segunda posição.

Com problemas de potência no Williams FW45, Alexander Albon regressou à box para a equipa averiguar esta questão. Pouco tempo depois, Max Verstappen também regressou à box da Red Bull, depois de ter tido muita dificuldade para conseguir inserir o carro de Milton Keynes nas curvas. Um cenário pouco usual na Red Bull.

Com sete voltas concluídas no jogo de pneus médios do seu AT04, altamente revisto pelo novo pacote de atualizações apresentadas na Singapura, Yuki Tsunoda concluiu uma volta rápida em 1:33.483s, ficando no terceiro lugar da tabela de tempos a 0.509s do tempo de Charles Leclerc, que tinha conseguido realizar uma boa volta e tinha assumido o primeiro posto, com o tempo de 1:32.974s.

A cerca de 37 minutos para o final da sessão, todos os pilotos estavam dentro das suas garagens, com Alexander Albon a desistir do restante treino. Uma má notícia para a Williams e para o piloto tailandês, que caso troque a unidade motriz para componentes novos será penalizado em lugares na grelha de partida.

Regressando a maioria dos carros com pneus macios para a fase seguinte do treino, os dois pilotos da Ferrari mantiveram o nível alto que demonstraram com pneus médios. Carlos Sainz voltou a fazer uma volta mais rápida do que Charles Leclerc, baixando o seu registo para 1:32.120s e deixando o seu companheiro de equipa por 0.018s.

Os tempos, obviamente, foram baixando, colocando Lewis Hamilton no terceiro lugar, a 0.465s de Sainz, enquanto os dois pilotos da Red Bull não rodavam ainda em pista. Quando isso aconteceu, também Pérez se queixou da dificuldade em inserir o carro em curva e segurar a sua traseira, um problema que normalmente não se vê nos carros da estrutura.

Pouco depois, e antes dos pilotos regressarem às boxes antes da fase final da sessão, George Russell melhorou o seu anterior tempo, assim como Fernando Alonso, fazendo baixar Lewis Hamilton para o quinto posto.

Os pilotos voltaram a rodar em ritmo de corrida, voltando os pneus médios a serem montados na maioria dos carros. Lando Norris e Kevin Magnussen estiveram em pista com pneus macios e Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Pierre Gasly com pneus duros.