F1, GP Singapura, TL1: Ferrari com ambos os pilotos no topo da tabela de tempos | AutoSport

Lando Norris foi o primeiro piloto a registar a primeira referência na tabela de tempos, com 1:37.895s. No entanto, era Lance Stroll que marcava os primeiros momentos do treino inaugural do GP de Singapura, uma vez que regressou à box apenas com duas voltas efetuadas, com os mecânicos da Aston Martin a retirarem a tampa da unidade motriz. Novamente, o piloto canadiano perdia tempo útil de trabalho nos treinos.

Sergio Pérez queixou-se da posição do seu banco, afirmando que não conseguia ver as trajetórias corretas nas curvas. Talvez por causa disso, o piloto mexicano falhou a inserção na primeira curva, mas no final das primeiras 10 voltas com pneus duros, estava mais rápido do que o seu companheiro de equipa, que tinha rodado 8 voltas com o mesmo composto da Pirelli até aos primeiros 25 minutos de sessão. Ainda assim, era ainda Norris que liderava a tabela de tempos, com 1:34.776s e com pneus médios, já depois de Lewis Hamilton também ter passado pela liderança neste particular.

Terminada a primeira meia hora de treino, com o regresso de Stroll à pista e com oito voltas completadas, alguns carros tinham já montados pneus macios. O primeiro piloto a registar um tempo com este composto foi Pierre Gasly, terminando a volta em 1:34.980s, ficando a 0.204s de Norris.

Um período de bandeira amarela, que resultou da entrada de um lagarto na pista, estragou as voltas rápidas de alguns pilotos e por isso, com menos de 25 minutos para o final do treino era ainda Lando Norris que liderava a tabela de tempos.

As simulações de qualificação começaram a dar frutos, com os tempos a melhorarem muito rapidamente. Norris continuava a ser o piloto mais rápido, tendo o melhor registo nos dois primeiros setores e terminando a volta em 1:33.522s, deixando Carlos Sainz a 0.422s e George Russell a 0.543s.

Com entrada em ação de Charles Leclerc e Max Verstappen com pneus macios em voltas rápidas, os dois pilotos passaram para a frente dos adversários, com vantagem para o homem da Ferrari, que completou essa volta em 1:33.350s, deixando o neerlandês a 0.126s. Entretanto, Pérez ascendia ao quarto posto, logo atrás de Norris e a 0.457s do registo de Leclerc.

Uma nova bandeira amarela por entrada de outro lagarto em pista, aconteceu a cerca de 12 minutos para o final da sessão, pouco depois de Carlos Sainz ter completado uma volta rápida, tendo ficado próximo do registo do seu companheiro de equipa (0.078s) e passado para segundo na tabela de tempos. Max Verstappen alcançava o terceiro posto, atrás dos dois pilotos da Ferrari e a 0.126s do melhor tempo.



A Aston Martin montou pneus macios pela primeira vez nos seus dois carros para os últimos 15 minutos de sessão. Os pilotos da Alfa Romeo foram os únicos dois que não experimentaram o composto mais macio no treino.