F1, GP Singapura: Sergio Pérez penalizado após a corrida | AutoSport

Sergio Pérez foi penalizado com cinco segundos adicionados ao tempo total de corrida, além de mais um ponto de penalização, o terceiro da sua conta pessoal. O piloto mexicano foi considerado responsável pelo toque no Williams de Alexander Albon, incidente investigado depois do final da corrida de Marina Bay, um de dois episódio que envolveu os mesmos protagonistas.

O Colégio de Comissários Desportivos considerou que “na aproximação à curva 13, o carro 23 [Alexander Albon] estava na frente, com o carro 40 [Liam Lawson] à frente de ambos

e em ritmo mais lento. O carro 23 tentou adotar a trajetória normal na curva 13 e não tinha conhecimento da localização exacta do carro 11 [Sergio Pérez]. O carro 11 faz uma manobra pela trajetória interior do carro 23 e, ao fazê-lo”, colidiram. Os comissário consideraram que se tratou “de uma manobra tardia ‘otimista’ do piloto do piloto do carro 11, que pode ser definida como um ‘mergulho’, e que não havia nada que o piloto do carro 23 pudesse ter feito para evitar a colisão”. Ainda assim, o CCD teve em conta que Pérez acreditou que podia efetuar a ultrapassagem por causa do ritmo mais lento de Lawson, que ia à frente dos dois pilotos, e atenuou a sanção a aplicar.

Apesar da penalização de 5 segundos, o piloto da Red Bull não perdeu qualquer posição, mantendo o oitavo posto com que terminou a corrida.

No segundo episódio analisado – uma suposta ultrapassagem de Albon a Pérez durante o período de Virtual Safety Car observado aquando da desistência de Esteban Ocon – o CCD concordou com as opiniões dos representantes das duas equipas, sobre o facto de não existirem dados suficientes para sancionar qualquer piloto, uma vez que “o sistema de cronometragem não foi capaz de determinar se havia qualquer diferença nos tempos de cada piloto na chegada ao SC2 [linha de Safety Car 2]. A prova vídeo

foi inconclusiva quando combinada com um exame dos tempos delta de SC/VSC]. Este situação deu-se quando os dois pilotos chegaram a este ponto do traçado ao mesmo tempo, Albon a sair da via das boxes enquanto Pérez se manteve dentro do pista.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool