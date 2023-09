F1, GP Singapura: Relembre a grelha de partida | AutoSport

Carlos Sainz conquistou a segunda pole position consecutiva este temporada, depois de ter sido o mais rápido do pelotão no circuito de Marina Bay, palco do GP de Singapura.

Desta vez, o espanhol não terá a companhia de Max Verstappen ao seu lado na grelha de partida, já que os dois pilotos da Red Bull foram eliminados ainda na Q2 e ocupam lugares fora dos dez primeiros. Ao invés, George Russell é o piloto que larga do segundo posto da grelha, enquanto Charles Leclerc estará na posição atrás de Sainz, tendo Lando Norris no quarto lugar.

Eis a grelha de partida para a corrida do Grande Prémio de Singapura, com arranque marcado para as 13h00 em Portugal continental, sem a presença de Lance Stroll e com Zhou Guanyu a partir do pitlane:

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA