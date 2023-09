F1, GP Singapura: Problema no sistema de recuperação de energia comprometeu treino de Albon | AutoSport

Alexander Albon teve pouco tempo em pista no segundo treino livre do Grande Prémio de Singapura, depois de se ter queixado de falta de potência na saída de uma das curvas do traçado de Marina Bay. O piloto levou o Williams FW45 de volta à box, dando por terminado a sua presença no treino, em resultado de um problema no sistema de recuperação de energia (ERS).

James Vowles admitiu no final do treino que foi necessário desmontar todo o fundo do monolugar do piloto tailandês, comprovando-se o problema na unidade que recupera parte da energia para recarregar as baterias. Sendo necessário retirar o fundo para poder aceder a esta zona, não havia tempo para colocar o carro de novo em pista antes do término do treino.

O ERS é utilizado para recuperar parte da energia que o carro perderia de outra forma. Seja energia térmica, perdida pelo turbocompressor ou a energia cinética que se perde no sistema de travagem. A energia é gerada nos dois tipos de motores que também compõe a unidade motriz, o MGU-K e MGU-H que é depois armazenada nas baterias de iões de lítio. Todo este sistema que possibilita o reaproveitamento de energia no monolugar é o ERS, capaz de fornecer 120 kw de potência, cerca de 160 cv.

Ainda segundo Vowles, como podemos ver no vídeo partilhado pela Williams, Logan Sargeant ficou aborrecido com os erros que cometeu, mas também percebe que há ritmo no carro nesta pista. O responsável da equipa britânica admite que os seus pilotos terão de lutar para passar o Q1, um cenário diferente dos dois eventos passados, não surpreendendo a equipa, que sabia que iria ter dificuldades em Singapura.