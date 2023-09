F1, GP Singapura, pilotos da Ferrari cautelosos: “É apenas sexta-feira” | AutoSport

A Ferrari esteve em destaque nos dois primeiros treinos livres do Grande Prémio de Singapura, aparentando ter alguma margem para a concorrência em ritmo de qualificação, mas enquanto alguns adversários consideram que os italianos ainda podem melhorar o tempo por volta amanhã, Charles Leclerc e Carlos Sainz estão cautelosos sobre o que podem fazer as restantes equipas.

Os dois pilotos estão otimistas quanto a um bom desempenho na sessão de qualificação de amanhã, mas mantêm-se atentos ao que podem fazer os adversários.

“É apenas sexta-feira e esperamos que as outras equipas mostrem mais do seu verdadeiro potencial amanhã”, esclareceu Leclerc após o final do dia de trabalho em pista. “É verdade que não esperávamos este desempenho, pelo menos numa sexta-feira, e é um bom começo, mas agora temos de nos concentrar em nós próprios e fazer o mesmo amanhã”.

O seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, explicou que “no passado, vimos oscilações de desempenho muito estranhas nesta pista, porque é uma pista muito particular e, até agora, parece estar a adaptar-se bem ao nosso carro e está a correr bem. Fizemos um bom trabalho no TL1 e melhoramos um pouco a afinação para o TL22 para sermos um pouco mais rápidos”, disse o espanhol, ao mesmo tempo que disse acreditar que “a pista vai mudar amanhã, vai melhorar muito a aderência e o que importa é encontrar a afinação perfeita para amanhã”.