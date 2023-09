F1, GP Singapura: Objetivo da Haas são os pontos | AutoSport

A Haas conseguiu colocar os seus dois pilotos entre os 10 que discutiram o terceiro segmento da qualificação, com Kevin Magnussen a arrancar do sexto posto da grelha e Nico Hülkenberg do nono. Ambos, e apesar de alguma surpresa por terem alcançado a Q3, têm agora como objetivo pontuar na corrida de mais logo.

“Temos de pensar em pontos”, disse Magnussen após a qualificação de ontem. “Tem sido um bom fim de semana até agora, um pouco surpreendente, mas vamos aproveitar, vamos tentar tirar partido amanhã”. O piloto dinamarquês quer “descobrir por que razão estamos mais fortes aqui para tentar replicar mais tarde e espero que possamos aprender algo também, mas por enquanto, é claro, o foco é tentar obter algo amanhã”.

Apesar do Haas VF-23 já ter provado ser um carro rápido em qualificação, vai perdendo ritmo durante a corrida, muito por culpa da degradação dos pneus. Ainda assim, Nico Hülkenberg afirmou que não estava à espera do resultado na sessão de ontem. “Para ser honesto, não estava à espera disto”, admitiu o alemão. “Pensei que se conseguíssemos chegar à Q3 seria um bom esforço, mas com ambos e um sexto posto, não estava à espera disso”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA