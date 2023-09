F1, GP Singapura: Notas AutoSport | AutoSport

A primeira vitória de uma equipa diferente da Red Bull aconteceu em Singapura, que mais uma vez não correu de feição a Max Verstappen. Celebraram os tifosi um fim de semana de quase perfeição, depois de em Monza o terem feito pela pole position conquistada pelo mesmo piloto que venceu no Marina Bay: Carlos Sainz.

Carlos Sainz – Nota 10

Acabou por ser um fim de semana de excelência de Carlos Sainz. Desde cedo se percebeu que a Ferrari teria um bom desempenho em Singapura, havendo apenas a dúvida se o problema de degradação excessiva de pneus colocaria em risco a pole position conquistada com todo o mérito pelo espanhol.

Foi um trabalho de equipa durante a longa corrida, mas toda a gestão de Sainz merece ser enaltecida. Soube atrasar o pelotão, jogou com a questão do DRS no final e deu aos italianos motivos para celebrar.

Lando Norris – Nota 9

Com uma nova evolução no seu carro, Lando Norris conseguiu terminar a corrida à frente do Mercedes de Lewis Hamilton, e antes, com uma pequena ajuda do seu antigo companheiro de equipa – beneficiando ambos – manteve George Russell colado à sua traseira sem conseguir a manobra de ultrapassagem que tanto procurava. O piloto mais novo da dupla britânica da Mercedes terminou a prova nas proteções de Marina Bay, possibilitando a Norris terminar os últimos metros sem tanta pressão.

Uma série de fatores externos – como por exemplo, a Ferrari ter usado Charles Leclerc para defender a liderança de Sainz, deixando-o fora da discussão do pódio no final da corrida – colocaram Norris no pódio, é certo, mas o piloto da McLaren esteve sempre envolvido na discussão com os Mercedes, desde os primeiros metros após o arranque até ao final da prova.

Lewis Hamilton – Nota 9

A Mercedes tentou alcançar um duplo pódio, mas depois do acidente de Russell, só Lewis Hamilton esteve na cerimónia de entrega dos troféus, que de outro modo parecia difícil de alcançar. Russell esteve, na maioria das vezes, mais rápido do que Hamilton, no entanto, na fase final da corrida este parecia ter um pouco mais de fulgor para dar.

Teve a questão da saída de pista na curva 1 da corrida e em qualificação foi ultrapassado por Lando Norris, a mais 0.5s do registo de Sainz e ainda distante do seu companheiro de equipa.

Charles Leclerc – Nota 9

Serviu de ‘guarda-costas’ de Sainz durante parte da corrida, uma escolha que se percebe por parte da equipa italiana. Depois de atrasar todo o pelotão no período de Safety Car, proporcionando ao seu companheiro de equipa ter mais terreno para a sua paragem na box, a sua troca de pneus foi mais demorada, uma vez que teve de deixar passar vários adversários antes de poder passar para a via de saída. Ficou atrás de George Russell e Lando Norris e com a sua corrida mais dificultada, mais longe de poder subir ao pódio.

Nos treinos esteve a par do seu companheiro de equipa e na qualificação foi batido por Russell apenas por 0.007s. Foi essa a diferença entre sair da primeira linha da grelha de partida para a segunda. O seu arranque foi melhor do que o do britânico e isso foi importante para o resultado do seu companheiro de equipa e da primeira vitória da Ferrari na temporada.

Max Verstappen – Nota 8

Foi o pior fim de semana da temporada para a Red Bull até agora, faltando performance a ambos os carros durante grande parte do fim de semana. Quando Max Verstappen se queixa que a traseira do carro está desequilibrada, deve ser levado a sério. Por isso, os pilotos sofreram bastante durante o fim de semana em Singapura, no entanto, com uma boa estratégia para a corrida e, principalmente, um bom ‘stint’ final com pneus médios, Verstappen ainda alcançou o quinto posto da classificação depois de sair do 11º lugar da grelha de partida.

Pierre Gasly – Nota 8

Não estava a ser o piloto da Alpine em maior destaque, mas depois do azar bater à porta de Esteban Ocon – que tinha em seu nome algumas das melhores manobras de ultrapassagens da corrida – Pierre Gasly era a única esperança da equipa francesa para somar os muito necessitados pontos. O carro é de altos e baixos e em Singapura parecia ter potencial para ambos os pilotos terminarem dentro do top 10.

Gasly não teve uma qualificação bem conseguida, arrancando do 12º lugar, mas na corrida beneficiou do fraco ritmo de corrida dos Haas, que tinham melhores posições na grelha, para alcançar os dez primeiros já depois de ultrapassada a primeira metade da prova. Esteve incluído no grupo de pilotos que discutiu os pontos, vendo depois um mais rápido Verstappen, com pneus médios em comparação com os seus duros bem usados, a deixá-lo no sexto posto.

Oscar Piastri – Nota 8

Subiu dez lugares na corrida, desde a sua posição de origem na grelha de partida. Fez uma recuperação muito interessante e garantiu mais pontos para si e para a McLaren num carro que ainda não tinha as mesmas evoluções do de Lando Norris.

Fez um bom arranque, subindo três posições na classificação e no momento das paragens em Safety Car saiu beneficiado, ficando mais próximo dos pontos, no 12º lugar. A partir daí foi deixando adversários para trás e alcançou o oitavo posto, que seria o sétimo final após a desistência de Russell.

Uma corrida mais interessante do que a qualificação e as sessões anteriores, para o piloto australiano que terá em Suzuka a nova versão do MCL60.

Sergio Pérez – Nota 6

Garantiu pontos para a sua conta pessoal, mas Sergio Pérez teve mais dificuldades na corrida do que Max Verstappen. Começou logo pelo toque em Yuki Tsunoda, que retirou o piloto japonês da corrida, e esteve envolvido ainda num incidente com Alexander Albon, sendo penalizado após a corrida em cinco segundos, não o afetando na classificação.

Até à entrada do Safety Car não ganhou qualquer posição, mantendo-se no 13º lugar. Como não parou, assim como o seu companheiro de equipa, ascendeu a posições de pontos, mas sabia que seria por pouco tempo, a não ser que houvesse um novo período de SC. Caiu para o fundo do pelotão com a sua paragem e perdeu algum tempo com as lutas com Albon e depois com Liam Lawson. Foi oitavo, mas sem conseguir alcançar Piastri e Gasly.

Liam Lawson – Nota 8

Os seus primeiros pontos na Fórmula 1 estão conquistados, depois de uma corrida bem conseguida por Liam Lawson. Esteve forte nos duelos que enfrentou e ‘vendeu’ cara as ultrapassagens de alguns adversários. O AlphaTauri está um pouco melhor, mas nada que retire o mérito do piloto neozelandês pelo que conseguiu em Singapura. Tem mostrado que é uma opção para o futuro a curto prazo no universo da Red Bull e as suas prestações nas provas que tem substituído Daniel Ricciardo comprovam que as escolhas iniciais da temporada podiam ter sido diferentes.

Kevin Magnussen – nota 7

Meia corrida a ‘andar’ para trás. Foi assim, e tem sido durante toda a temporada, para os pilotos da Haas e Kevin Magnussen conseguiu somar ainda um ponto, salvando parte do objetivo da equipa norte-americana, que depois de uma excelente qualificação de ambos os pilotos, ficando dentro dos dez mais rápidos da sessão, apontava aos pontos por parte do dinamarquês e Nico Hülkenberg. Mesmo numa corrida em que apenas terminaram 15 pilotos – só iniciaram a prova 19 com a desistência de Lance Stroll após o acidente na qualificação – a Haas não conseguiu somar mais do que 1 ponto.

A falta de evolução do VF-23 é gritante e mesmo com o pacote previsto para Austin, que será uma primeira amostra do que veremos em 2024 do carro da Haas, a equipa está muito aquém do alvo inicial na temporada.

Alexander Albon – Nota 6

Zhou Guanyu – Nota 6

Nico Hülkenberg – Nota 6

Logan Sargeant – Nota 4

Fernando Alonso – Nota 6

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA