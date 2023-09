F1, GP Singapura: Max Verstappen investigado pelos comissários por 3 situações diferentes | AutoSport

Este é, porventura, o dia mais complicado da temporada de Max Verstappen, que depois de ter sido eliminado, juntamente com Sergio Pérez, na Q2, está ainda na mira do Colégio de Comissários Desportivos do GP de Singapura em três situações diferentes em investigação de alegado impedimento durante a sessão de qualificação.

Como referimos anteriormente, Max Verstappen ficou parado na saída da via das boxes no início da qualificação, impedindo a saída de outros carros, algo que motivou a primeira investigação do CCD ao neerlandês.

O piloto da Red Bull será ainda investigado por alegadamente “impedir desnecessariamente o Carro 2 [Logan Sargeant] entre as Curvas 17 e 18” e pela mesma razão ao Carro 22 [Yuki Tsunoda] entre as Curvas 3 e 4, já no segundo segmento da sessão.

A FIA informou ainda que o lançamento das últimas voltas da Q1 vão ser investigadas e vários pilotos podem incorrer em penalizações na grelha de partida ou repreensões por parte do CCD, composto este fim de semana por Garry Connelly, Matteo Perini, Vitantonio Liuzzi e Paul Ng.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool