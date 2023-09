F1, GP Singapura, Max Verstappen: “a qualificação foi mais difícil do que esperávamos” | AutoSport

O décimo primeiro lugar conquistado na sessão de qualificação do Grande Prémio de Singapura por Max Verstappen, demonstrou a dificuldade sentida pelos pilotos da Red Bull durante os treinos. O líder do campeonato tem agora uma tarefa complicada na corrida, admitindo que a qualificação foi pior do que esperava.

“Tem sido um fim de semana difícil até agora, e a qualificação foi mais difícil do que esperávamos”, explicou Verstappen após a sessão. “Mudamos algumas coisas no carro, mas isso tornou-o pior do que no treino livre 3. Não temos aderência e o carro é difícil de conduzir e travar. Depois perdemos a confiança no carro e não o levamos ao limite. Não se pode fazer isso num circuito de citadino”.

Max Verstappen também entende que “cometemos alguns erros como equipa. Durante o TL3 e a qualificação configuramos o carro de forma diferente e agora estamos a pagar o preço por isso”. O piloto da Red Bull prevê que a corrida de amanhã “vai ser difícil, porque as ultrapassagens são complicadas nesta pista”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool