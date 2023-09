F1, GP Singapura, Lewis Hamilton: “arriscamos este fim de semana” | AutoSport

Lewis Hamilton estava a poucos metros de terminar o GP de Singapura no quarto lugar da classificação, quando o seu companheiro de equipa bateu no muro lateral do circuito danificando o W14 e seguindo em frente, pondo um ponto final na sua participação. Hamilton subiu aos lugares do pódio e com esse resultado, passa para a frente de Fernando Alonso no campeonato do mundo de Fórmula 1.

“Quero dar os parabéns ao Carlos [Sainz] e o Lando [Norris] fez um bom trabalho hoje, a sua estratégia resultou”, disse Hamilton a David Coulthard no final da corrida. “Nós arriscamos este fim de semana, com uma diferente escolha de pneus durante a qualificação, que nos possibilitou hoje ter outro cenário. Tinha a ideia que seria uma corrida de duas paragens, mas a equipa fez um trabalho fantástico para recuperarmos, foi pena o que aconteceu na primeira curva [a ida pela escapatória, lado a lado com Russell]. Mantive o foco e forcei o ritmo”. O piloto britânico da Mercedes afirmou que, apesar de ter sido uma corrida dura, “devia ser sempre assim”.

Em relação ao que aconteceu ao seu companheiro de equipa na última volta do GP, Hamilton considera que “ele vai recuperar e regressar ainda mais forte”.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA