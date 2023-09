F1, GP Singapura, Lando Norris: “foi tenso, mas valeu a pena” | AutoSport

Lando Norris subiu ao pódio pela nona vez na sua carreira, numa corrida em que esteve sempre junto aos Mercedes e no final teve de aguentar George Russell e Lewis Hamilton – depois da segunda paragem na box de ambos – apenas com algumas voltas para o final. Foi um fim de corrida emocionante, onde não faltaram toques nos muros de proteção de Marina Bay, com resultados diferentes para Norris e Russell.

“O Carlos [Sainz] foi muito generoso ao dar-me o DRS…ajudou a minha corrida e a dele”, afirmou o piloto britânico da McLaren, segundo classificado em Singapura. “Foi duro e já sabia que iria ser depois da Mercedes parar, ainda para mais apenas com alguns carros para ultrapassar, mas estamos no pódio, conseguimos aguentá-los, fizemos tudo o que podíamos e mais ainda”. O piloto da McLaren salientou que bateu no muro no mesmo local onde George Russell danificou o seu Mercedes W14 e ficou de fora da corrida perto do seu final, o que foi comprovado com as repetições na transmissão. “Penso que ele copiou-me, só que fez pior. Foi uma corrida dura, ele foi um dos mais rápidos, diria até que foi o mais rápido hoje e ajudou-me nas últimas curvas [sem a pressão de Russell depois de bater], um pouco mais relaxado”.

Norris admitiu que “Carlos, Charles, Lewis e o George, estivemos todos em luta hoje durante toda a corrida. Foi tenso, mas valeu a pena”.