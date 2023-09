F1, GP Singapura, George Russell: “não vou deixar que um erro de 1 ou 2 cm me afete” | AutoSport

George Russell queria vencer a corrida do GP de Singapura, afirmou-o durante a corrida, mas quando perseguia Lando Norris para tentar alcançar o segundo posto da classificação na última volta da prova, tocou no muro lateral, danificando o seu carro e sendo obrigado a desistir.

“No momento, só apetece não estar com ninguém, é a sensação mais horrível do mundo”, disse Russell após a corrida. “Quando se está fisicamente esgotado, mentalmente esgotado, quando se perdeu uma oportunidade de vencer e se comete um erro destes, é de partir o coração”.

No entanto, o piloto britânico tirou alguns apontamentos positivos do fim de semana até ao incidente, afirmando que “a qualificação foi fantástica, a corrida foi ótima. Senti-me confiante, senti-me confortável no carro e não vou deixar que um erro de um ou dois centímetros me afete. Por isso, vou ter uma noite e uma manhã difíceis, mas depois vou esquecer e voltar a correr”.

Russell quis ainda “pedir desculpa à equipa, porque obviamente mereciam mais”.