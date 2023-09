F1, GP Singapura: FIA terá muito para analisar da Q1 | AutoSport

O Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio de Singapura terá alguns episódios de impedimento de pilotos ocorridos na primeira fase da qualificação para analisar, um deles com Max Verstappen como protagonista.

Todos os 20 pilotos da grelha estiveram em pista para as últimas voltas da Q1, antes do aparatoso acidente sofrido por Lance Stroll. Na imagem onboard do Aston Martin AMR23 foi possível ver ainda alguns carros quase parados no último setor do traçado de Marina Bay, esperando para ganharem algum terreno para os carros da frente e começarem as suas voltas rápidas. Por isso, o lançamento das últimas voltas vão ser investigadas e vários pilotos podem ter atrapalhado a volta de outros concorrentes. Enquanto isso, surgiu a informação que Max Verstappen ficou parado na saída da via das boxes no início da qualificação, impedindo a saída de outros carros, algo que motivou mais uma investigação a ser feita no final da sessão.

Lance Stroll foi para o centro médico para os exames habituais, depois do acidente que colocou um ponto final antecipado na Q1.