F1, GP Singapura: Excelente gestão de Carlos Sainz para somar a segunda vitória da carreira | AutoSport

Acabou por ser um piloto da Ferrari a interromper o ciclo de vitórias consecutivas da Red Bull, neste caso Carlos Sainz, que afirma ter estado sempre no controlo do que acontecia atrás de si, apesar da pressão que sentiu.

Carlos Sainz regressou das férias com a pole position no GP de Itália, não sendo capaz dessa vez de segurar o ímpeto de Max Verstappen, mas num fim de semana em que os dois Red Bull não entraram nas contas para a discussão da pole position, nem da vitória, o piloto espanhol superou as dificuldades da longa corrida de Singapura para conquistar a segunda vitória da carreira na Fórmula 1.

A Ferrari pode celebrar o triunfo esta temporada, sendo a equipa que aproveitou melhor o momento complicado da Red Bull no traçado de Marina Bay. No entanto, depois de ter tido os dois carros em posições de pódio, não foi capaz de alcançar um melhor resultado para o piloto monegasco. Leclerc terminou no quarto posto, beneficiando do acidente sofrido por George Russell na última volta da prova.

Destaca-se a brilhante corrida de Sainz que geriu muito bem o ritmo nas primeiras voltas e no final, soube dar o DRS a Lando Norris para se defender do ataque da Mercedes, uma jogada que poderia ser arriscada, mas que acabou por render. Uma corrida brilhante de Sainz, que usou a inteligência para conseguir o segundo triunfo.