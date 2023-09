F1, GP Singapura: Eliminação de ambos os Red Bull na Q2 não acontecia desde 2018 | AutoSport

Para comprovar as dificuldades sentidas nas sessões de treinos livres por ambos os pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Pérez foram eliminados na segunda fase de qualificação do Grande Prémio de Singapura, quase cinco anos depois da últimas vez em que o mesmo acontece à dupla de pilotos da equipa de Milton Keynes.

Foi no GP da Rússia a 30 de setembro de 2018 que Max Verstappen e Daniel Ricciardo foram eliminados na Q2, depois de ambos os pilotos, juntamente com Nico Hülkenberg, Carlos Sainz e Pierre Gasly não terem registado qualquer tempo nessa fase. A Red Bull e Pierre Gasly, na altura na Toro Rosso, iriam arrancar do fundo da grelha de partida devido a penalizações e por isso não marcaram qualquer tempo, enquanto a Renault a optou por falhar o segmento, para lhes permitir uma escolha livre de pneus na corrida.

Nessa qualificação a pole position foi conquistada por Valtteri Bottas, que foi mais rápido do que o seu companheiro de equipa na altura, Lewis Hamilton.