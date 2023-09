F1, GP Singapura, Carlos Sainz: “enorme esforço para dar a volta e conseguirmos vencer esta temporada” | AutoSport

Carlos Sainz tornou-se no primeiro piloto ‘não Red Bull’ a vencer nesta temporada da Fórmula 1, depois de ter conquistado a pole position na sessão de qualificação de ontem. Nunca perdeu o primeiro posto e apesar de terminar pressionado por outros três adversários, o espanhol garante que se sentiu sempre no controlo da prova.

“Que incrível sentimento depois de um incrível fim de semana”, começou por dizer o piloto espanhol no final da corrida de 62 voltas em redor do circuito de Marina Bay. “Quero agradecer a todos na Ferrari por fazerem este enorme esforço para dar a volta e conseguirmos vencer esta temporada”. Sainz prosseguiu, explicando que “depois de um início de fim de semana complicado, arrasamos na corrida, o que tínhamos de fazer, fizemo-lo com sucesso e terminei no primeiro lugar. Estou certo que toda a Itália e Ferrari estão hoje orgulhosos”.

Sainz afirmou ainda que “devido às nossas limitações por causa da degradação dos pneus, tudo girava em torno da gestão de cada turno de condução, garantindo que alcançava o objetivo por volta que tínhamos para cada um dos compostos. O Safety Car obrigou-nos a parar antes do que pretendíamos e sabia que seria um longo turno com os [pneus] duros, por isso tinha de abrandar o George [Russell] para não lhe dar uma oportunidade num SC ou com pneus médios e resultou na perfeição. Foi um pouco mais apertado no final, mas dei o DRS ao Lando para o ajudar e no final conseguimos vencer”.

Carlos Sainz garantiu ter sentido estar a controlar a corrida e conseguir impor o ritmo que pretendia em cada um dos momentos da corrida, apesar de ter sentido pressão dos seus adversários.

