GP Portugal F1: Pirelli traz pneus mais duros

Após duas corridas com a mesma escolha de pneus (C2, C3, e C4), a jornada de Portugal verá a introdução do composto C1 mais duro, seguido do C2 (Médio) e C3 (Macio). A mesma escolha de pneus foi feita em 2020 para corresponder às características exigentes do circuito de Portimão, que está de volta ao calendário.

A Pirelli considera que, embora só tenha sido inaugurada em 2008, Portimão parece-se um pouco como uma pista da velha guarda, com muitas mudanças de elevação e um layout que não perdoa. Mas a pista é bastante larga, o que torna possível várias linhas diferentes e também ajuda a ultrapassar.

No ano passado o novo asfalto colocado no AIA proporcionou uma aderência surpreendentemente reduzida. Este ano, o asfalto poderá ter amadurecido, proporcionando mais aderência. A corrida de 2020 foi ganha com com uma estratégia de uma paragem apenas, dando a Lewis Hamilton uma vitória recorde na sua 92ª carreira. O desgaste e degradação dos pneus foi suficientemente baixo para permitir a Esteban Ocon completar 53 voltas com o pneu médio.

“A gestão de pneus – e a colocação dos compostos mais duros nas suas janelas de trabalho – foi um tema importante na corrida de Portimão no ano passado, por uma série de razões. Mas este ano, com a possibilidade de diferentes condições meteorológicas e uma superfície de pista que poderá ter evoluído, pode apresentar um desafio completamente diferente. Esta gama foi selecionada para fazer face às exigências únicas que este circuito coloca, exacerbadas em caso de condições meteorológicas mais quentes. No ano passado, todos os três compostos foram utilizados durante a corrida, com uma variedade de estratégias e utilização.”