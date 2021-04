GP Portugal F1, Lando Norris:” Feliz por regressarmos a Portimão”

Lando Norris tem sido uma das estrelas deste arranque de época. O piloto britânico tem se revelado um dos pilotos em melhor forma nesta fase e o pódio em Ímola é a prova disso.

O jovem da McLaren não escondeu a sua satisfação por poder regressar a Portugal e ao Autódromo Internacional do Algarve:

“Estou contente por podermos regressar a Portugal este fim-de-semana, pois foi um circuito que acrescentou algo diferente ao calendário do ano passado. As mudanças de elevação nesta pista fazem dela um traçado exigente com várias curvas cegas. Todos tiveram dificuldades com o nível de aderência no ano passado com a pista a ser recentemente reasfaltada, por isso será interessante ver como é este fim-de-semana. Esperemos poder puxar pelo carro um pouco mais desta vez”.

“Os resultados recentes mostram o progresso que estamos a fazer para estar mais perto da frente da grelha, mas sabemos que nem todas as corridas irão correr bem. Só precisamos de manter o trabalho e procurar melhorar em todas as áreas para encontrar aquele décimo extra que nos pode dar a vantagem. Penso que Imola nos mostrou realmente que precisamos de tentar transformar cada oportunidade numa vantagem, estando a luta tão renhida”.