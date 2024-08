F1, GP Países Baixos, Sergio Pérez: “vamos fazer o nosso melhor”

A Red Bull confirma a mudança de engenheiro de corrida de Sergio Pérez antes do Grande Prémio dos Países Baixos, com o piloto mexicano a dizer-se “preparado” para uma segunda parte da temporada muito exigente.

A Red Bull Racing anunciou uma mudança temporária no lado da garagem de Sergio Pérez, com o engenheiro de corrida de longa data Hugh Bird a afastar-se das suas funções durante a licença de paternidade, sendo substituído pelo engenheiro de performance Richard Wood.

Pérez reconheceu a mudança na antevisão à prova neerlandesa, observando que “todos vão notar uma mudança no rádio”. Embora Bird continue a estar presente para supervisionar o desempenho de Pérez durante o fim de semana, Wood assumirá a responsabilidade principal de comunicar com o piloto través do rádio da equipa.

Isto marca uma mudança significativa para Pérez, que se adapta a uma nova voz ao seu ouvido durante as corridas das próximas rondas, incluindo Monza e Singapura, numa altura em que precisa de melhorar os seus resultados, também pela luta que trava a Red Bull com a McLaren no mundial de construtores.

“Estou ansioso por voltar ao carro este fim de semana. A pausa de verão foi muito importante para todos os membros da equipa e para toda a disciplina. Passei o meu tempo no México com a família e sinto-me revigorado e preparado para a segunda metade da época”, explicou Pérez, afirmando ainda que sabe “o que podemos extrair do carro nas próximas semanas e vamos fazer o nosso melhor para maximizar a segunda metade de 2024.”

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA