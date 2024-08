F1, GP Países Baixos: Robert Shwartzman participará no treino livre com a Sauber

Robert Shwartzman participará no treino livre do Grande Prémio dos Países Baixos com a Sauber, substituindo Valtteri Bottas nessa sessão.

O piloto de reserva da Ferrari tem nova oportunidade num monolugar de Fórmula 1 após ter pilotado pela última vez no fim de semana da prova neerlandesa em 2023. Shwartzman participou anteriormente em quatro sessões, quando esteve ao volante do carro da Ferrari durante os Grandes Prémios dos Estados Unidos da América e Abu Dhabi. Repetiu a experiência em 2023 em Zandvoort e Abu Dhabi, substituindo Charles Leclerc e Carlos Sainz durante as sessões obrigatórias para estreantes.

O campeão da Fórmula 3 de 2019 e atual piloto da AF Corse na classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência continua a estar envolvido na Fórmula 1 através do seu papel na Ferrari.