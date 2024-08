F1, GP Países Baixos, Pierre Gasly: “qualificação e a estratégia serão muito importantes”

Pierre Gasly diz entrar no fim de semana do Grande Prémio dos Países Baixos recarregado após a pausa de verão, o mesmo palco onde alcançou o pódio em 2023, admitindo que será preciso um bom desempenho na qualificação e desenhar um bom plano estratégico para a corrida de domingo.

Gasly tem boas recordações da corrida do ano passado em Zandvoort, onde uma “estratégia arrojada e condições mistas” resultaram no seu primeiro pódio com a Alpine, numa pista que é “um grande fã”, mas “implacável”. Considera Gasly, que em Zandvoort “não há espaço para erros, o que torna cada volta emocionante para os pilotos, bem como para os fãs neerlandeses.”

O piloto francês reconhece que “é possível ultrapassar nesta pista, mas é muito difícil, pelo que a qualificação e a estratégia vão ser muito importantes”.

A dez corridas do final da época, Gasly está concentrado em maximizar o desempenho da Alpine, com o objetivo de terminar consistentemente entre os 10 primeiros e lutar por pontos em todas as corridas, sendo esta prova uma excelente oportunidade para continuar o trabalho de desenvolvimento da equipa.