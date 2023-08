F1, GP Países Baixos: Max Verstappen sem receio das condições meteorológicas | AutoSport

Max Verstappen quer voltar a fazer história na Fórmula 1 no Grande Prémio dos Países Baixos. Na prova ‘caseira’, o piloto vai tentar igualar o recorde de Sebastian Vettel de nove vitórias consecutivas em corridas, estabelecido pelo alemão quando pilotava para a Red Bull em 2013. Por isso, nem as condições meteorológicas adversas, previstas para o próximo fim de semana, incomodam o bicampeão do mundo de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull não anda longe da renovação do título, mas para já tem festa em casa, com a realização do Grande Prémio dos Países Baixos, onde os seus fãs costumam fazer uma festa que acaba por ser uma das marcas do circuito de Zandvoort.

Regressando das férias, Verstappen garante que está “entusiasmado por começar a segunda metade da época”. Sublinhando que Zandvoort “é uma pista fantástica e, claro, os adeptos são incríveis, por isso estou mesmo ansioso por voltar” e nem mesmo a previsão de chuva para o fim de semana não deverá ser obstáculo para o neerlandês cumprir o seu objetivo. “Parece que o tempo pode estar complicado, mas de qualquer forma, não me importo. Com chuva ou piso seco, vamos dar o nosso melhor para garantir que somamos o máximo de pontos”.

Estão previstos p aguaceiros no sábado, que poderá chegar na hora da qualificação,enquanto no domingo pode repetir-se de manhã, antes da corrida do GP dos Países Baixos.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool