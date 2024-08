F1, GP Países Baixos: Lando Norris bate Max Verstappen no primeiro treino

Na última volta rápida da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio dos Países Baixos, Max Verstappen e Lando Norris disputaram as honras do melhor tempo, com Lando Norris a responder ao neerlandês por 0.201s, finalizando a sessão com o registo de 1:12.322s. Enquanto Lewis Hamilton ficou no terceiro posto, destaca-se o quarto registo alcançado por Carlos Sainz com pneus médios, ficando a apenas 0.752s de Norris.

A primeira sessão de treinos livres desenrolou-se em condições complicadas, com a pista húmido a afetar a capacidade dos pilotos para realizarem tempos de volta consistentes, após ter chovido antes da hora de preparação da Fórmula 1 e a previsão de voltar a acontecer a ser de cerca de 80%.

Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg e Pierre Gasly saíram com pneus de chuva, com a visibilidade e a aderência a serem a principal preocupação, como evidenciado pelo muito ‘spray’ levantado e a luta com o vento cruzado.

A falta de aderência e as condições difíceis deixou alguns pilotos à espera nas boxes, enquanto outros se aventuraram cautelosamente, à espreita da janela de melhoria.

Cerca de dez minutos após o ínicio da sessão, Charles Leclerc completou a volta em 1:26.530s, melhorando logo depois para 1:26.111s.

Ainda com a pista húmida, Nico Hülkenberg registou a sua volta em 1:27.620s, mas com problemas na curva 1. Entretanto, George Russell foi melhorando constantemente e, apesar de estar atrás de Hülkenberg e Charles Leclerc na tabela de tempos, começou a reduzir a diferença. Na sua segunda volta, Russell melhorou ainda mais, reduzindo a diferença para apenas 0,054s atrás de Hülkenberg.

Max Verstappen fez meio pião após a curva 12 quando saiu para a pista com pneus intermédios. Ainda assim, o neerlandês completou a volta seguinte em 1:21.300s, cerca de 5 segundos mais rápido do que o tempo de Leclerc.

Com mais pilotos a fazerem-se à pista com pneus intermédios, Russell foi ficando cada vez mais rápido e passou para a frente da tabela de tempos com 1:20.444s, até que Lando Norris saltou para o primeiro lugar, com o registo 1:20.392s.

A cerca de dez minutos do final da sessão, os pneus macios foram utilizados para alguns pilotos, ficando Oscar Piastri na frente do seu companheiro de equipa (1:15.971s).

No entanto, com um ritmo mais alto em pista, George Russell voltou a assumir a liderança da tabela de tempos, deixando o australiano a 0.071s, com o tempo de 1:15.900s.

Durou pouco o registo do britânico da Mercedes no primeiro lugar, uma vez que Norris realizou a sua volta em 1:14.519s, enquanto Fernando Alonso ficou 1.174s atrás do piloto da McLaren com um bom esforço do espanhol. Lance Stroll ficou provisoriamente atrás do seu companheiro de equipa.

Os pilotos da McLaren mostraram um bom ritmo com pneus para piso seco, tendo George Russell como o seu principal adversário nos instantes finais da primeira sessão de treinos. Piastri voltou ao topo, sendo depois ultrapassado por Russell, com 1:13.766s.

Quando Verstappen completou uma volta rápida e assumiu o segundo posto da tabela de tempos, Norris demorou pouco tempo a voltar ao primeiro lugar, baixando o tempo de referência para 1:12.818s, tendo sido o primeiro piloto a rodar no segundo 12.

Num final mais agitado do que se previa no início da sessão, Nico Hülkenberg melhorou a marca anterior e subiu ao quinto lugar da tabela de tempos, a 0.945s da referência de Norris. À frente do alemão estavam apenas os pilotos da McLaren e Mercedes, após Lewis Hamilton alcançar o terceiro lugar.

Também Alexander Albon brilhou nos instantes finais do treino, alcançando um lugar entre os três primeiros, caindo um lugar quando Hamilton melhorou o seu anterior registo. Na última volta rápida, Max Verstappen e Lando Norris disputaram as honras do melhor tempo, com Lando Norris a responder ao neerlandês por 0.201s, finalizando a sessão com o registo de 1:12.322s.

Destaque ainda, para o quarto registo do treino, alcançado por Carlos Sainz com pneus médios, ficando a apenas 0.752s de Norris.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA