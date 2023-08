F1, GP Países Baixos: Charles Leclerc obrigado a viajar de carro entre o Mónaco e Zandvoort | AutoSport

Charles Leclerc foi obrigado a viajar de carro entre o Mónaco e o palco do próximo Grande Prémio dos Países Baixos, uma vez que sofreu uma infeção num dos ouvidos que o impossibilitou de usar o meio de transporte mais rápido, o avião.

O apresentador da F1, Will Buxton, revelou o caso do piloto monegasco, afirmando que lhe perguntou se a infeção podia ter impacto no seu desempenho durante o fim de semana da prova neerlandesa, com Leclerc a esclarecer que estará a 100% a partir do primeiro treino livre de hoje. Este é o segundo caso de infeção em pilotos na prova que marca o regresso da ação na Fórmula 1. Lance Stroll também recupera de uma infeção, mas deverá estar pronto para a prova deste fim de semana.