F1, GP Países Baixos: Aston Martin introduz pacote de atualizações importante | AutoSport

A Aston Martin aproveita a primeira prova de Fórmula 1 depois da pausa de verão para apresentar importantes desenvolvimentos no AMR23, mas também para o projeto do monolugar do próximo ano.

A equipa de Silverstone introduz na prova de Zandvoort uma superfície do fundo revista, aletas do fundo remodeladas e as margens do fundo foram concebidas em conjunto para melhorar o fluxo de ar e aumentar o ‘downforce’. Também o difusor será novo com este pacote de atualizações, apresentando um novo conjunto de aletas para melhorar o desempenho com a carga que é agora gerada pelo novo fundo.

Fernando Alonso espera que o novo pacote de atualizações possa dar uma “direção clara do rumo para o carro, não só para este ano, mas também para o próximo ano”, esperando “que aumentem o desempenho que supomos”.

Também a Mercedes e a Haas apresentam importantes desenvolvimentos nos seus carros.

Na equipa de Brackley, novas margens do fundo reduzem um pouco a carga nas aletas à frente, o que, esclarece a equipa, reduz as perdas em curva, melhorando o fluxo para a traseira e aumentando o ‘downforce’. Também apresentam uma nova entrada de ar nos flancos, com uma maior robustez do espelho, melhorando a qualidade do fluxo de ar para a traseira do carro e aumentando a carga na asa traseira. A curvatura da ‘beam wing’ foi aumentada, para melhorar o desempenho do fluxo na traseira do W14.

Na Haas, devido à experiência adquirida com a nova asa dianteira introduzida no Mónaco, todo o projeto foi revisto e apresentam agora um novo componente. A equipa afirma que foi obtida uma melhoria significativa no fluxo que é libertado pela nova asa. A ponta do nariz do monolugar da Haas, que se funde com o segundo elemento da asa dianteira, o trabalho centrou-se no melhor compromisso entre a geometria do nariz e o próprio perfil da asa. Na traseira do VF-23, a Haas alterou o perfil do tambor dos travões, tendo várias entradas de ar otimizadas para melhorar a dissipação de calor e a eficiência aerodinâmica.

Enquanto a Williams, Alfa Romeo, Alpine e Ferrari não apresentam qualquer novidade na prova neerlandesa, as restantes trazem alguns componentes revistos para a especificidade do traçado de Zandvoort.