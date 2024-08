F1, GP Países Baixos: Antigo patrocinador pode ter pedido apreensão dos carros da Haas

Surgiu hoje o relato de um pedido de apreensão por parte do antigo patrocinador principal da Haas a todo o equipamento dos norte-americanos no Grande Prémio dos Países Baixos, admitindo-se a presença na prova de Zandvoort, mas com repercussões para a ronda de Monza, no fim de semana seguinte.

O antigo patrocinador da Haas, a Uralkali, parece ter apresentado um pedido de arresto dos carros e equipamentos da equipa norte-americana antes do Grande Prémio dos Países Baixos, na sequência da disputa sobre o dinheiro do patrocínio retirado após a invasão militar russa na Ucrânia.

A Haas não devolveu os fundos à Uralkali, uma vez que as transações financeiras com entidades russas foram restringidas em resultado do conflito armado. Desde então, a Uralkali intentou uma ação judicial e, de acordo com informações do RacingNews365, solicitou a um tribunal neerlandês a apreensão dos carros e as peças sobresselentes.

Segundo a mesma publicação, o antigo patrocinador pede que a apreensão total dos bens da Haas só ocorra após o fim de semana e durante a noite da prova neerlandesa. Caso isso aconteça, a presença da Haas no Grande Prémio de Itália pode estar comprometida.

A Uralkali, empresa russa de fertilizantes, foi o patrocinador principal da Haas entre 2021 e 2022, mas o acordo foi rescindido após a invasão russa da Ucrânia. O patrocínio já tinha sido parcialmente entregue à equipa para a temporada antes de o contrato ser unilateralmente terminado. O antigo patrocinador recorreu aos tribunais para recuperar este dinheiro, tendo a Haas de devolver o valor.

A equipa acredita que estará a competir em Monza e fez saber que “tenciona pagar todos os montantes devidos à Uralkali em conformidade com a decisão arbitral, e não há nenhuma disputa sobre os montantes devidos”. No mesmo comunicado sobre esta questão, a Haas diz estar a trabalhar “com seus advogados para garantir que o pagamento esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos de sanções relevantes dos EUA, UE, Reino Unido e Suíça. Continuaremos a trabalhar com a Uralkali nos próximos dias para resolver definitivamente este assunto.”