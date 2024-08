F1, GP Países Baixos: 0.061s separaram George Russell de Oscar Piastri no segundo treino

George Russell terminou o primeiro dia do Grande Prémio dos Países Baixos com o tempo mais rápido, após bater Oscar Piastri por 0.061s. na segunda sessão de treinos livres. O piloto da Mercedes completou a sua melhor volta em 1:10.702s.

Sem a chuva a marca presença no derradeiro treino do dia, ao contrário da sessão matinal, Nico Hülkenberg perdeu mais de metade do treino após ter batido nas proteções do traçado neerlandês, obrigando à sua desistência e à suspensão durante alguns minutos. Quando a direção de corrida permitiu o regresso à pista, os pilotos começaram as suas simulações de qualificação, trocando a liderança da tabela de tempos por várias mãos até George Russell ser o mais rápido.

Quem não pôde entrar nestas contas foi Carlos Sainz, que ficou de fora do treino quando sentiu problemas na caixa de velocidades do seu Ferrari SF24, obrigando-o a regressar à box com a sétima marcha engrenada.

Lewis Hamilton completou, novamente, o top 3, apenas 0,111s. atrás do seu companheiro de equipa.

À medida que as equipas se preparam para a qualificação, é crucial encontrar as melhores afinações para a corrida, especialmente dada a importância de gerir a degradação dos pneus.

Nesta sessão, tanto Pierre Gasly como Alex Albon optaram pelos pneus duros no início, enquanto a maioria dos outros pilotos, incluindo Yuki Tsunoda e Kevin Magnussen, escolheram começar com os pneus médios. Com a sessão anterior prejudicada pelas más condições meteorológicas, sendo mais “mexida” na fase final, ninguém quis perder tempo e foram para a pista para recolher o máximo de dados possível em melhores condições.

Max Verstappen começou por marcar o tempo de referência, com 1:22.131s com pneus médios, subindo Lewis Hamilton ao segundo lugar, cerca de 10 minutos após o início do treino, ficando a 0.221s do neerlandês, também com médios montados no Mercedes W15.

O Haas VF-24 de Nico Hülkenberg ficou parado nas barreiras de proteção na primeira curva do circuito de Zandvoort, suspendendo a segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio dos Países Baixos.

O piloto alemão parece estar bem após sair do monolugar pelos próprios meios, após a direção de corrida suspender a sessão. O acidente do piloto da Haas deu-se na curva 1, quando “perdeu” a traseira do monolugar quando travou para a curva 1, cerca de 20 minutos decorridos do treino.

Nesta altura do treino, Hamilton já tinha assumido o primeiro lugar da tabela de tempos, com a marca de 1:11.833s, tendo sido mais rápido 0.298s.

Com a reabertura das vias das boxes pouco tempo decorrido da paragem, Max Verstappen regressou à pista com pneus macios montados no Red Bull RB20, assim como Lando Norris no McLaren MCL38. Os dois pilotos ficaram separados por 0.025s após a primeira volta rápida com aquele composto de pneus, com vantagem para o britânico (1:10.961s).

Os dois pilotos da Williams deram um salto na tabela de tempos após a primeira volta rápida com pneus macios, com Alexander Albon a ficar a 0.678s de Norris, sendo seguido de Logan Sargeant.

Quando Oscar Piastri terminou a volta com os pneus macios, bateu o registo do seu companheiro de equipa por 0.198s, passando o tempo de referência a ser de 1:10.763s ainda antes da passagem da primeira meia hora.

Os Haas tinham estado bem no primeiro treino, apesar das condições da pista. Após o incidente de Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen rodou entre os dez mais rápidos do treino à chegada da meia hora da sessão, ficando a 0.728s de George Russell, quando o piloto britânico da Mercedes já tinha batido o tempo de Piastri.

Russell, também com pneus macios, completou a sua volta rápida em 1:10.702s, deixando o compatriota a 0.061s.

Norris e Verstappen voltaram à pista com um conjunto de médios, voltando a prioridade das equipas para a recolha de dados para a corrida. Entretanto, Russell e Piastri mantinham-se em pista com macios, mas longe de estabelecer tempos rápidos.

Com menos de 15 minutos para o final do treino, Pierre Gasly e Alexander Albon rodavam com pneus duros, com o tailandês a estar envolvido num episódio de possível ‘unsafe release’ nas boxes, quando obrigou Lance Stroll a travar para não bater no monolugar da Williams. Também Zhou Guanyu e Daniel Ricciardo tiveram um episódio muito semelhante.

Piastri voltou a utilizar os médios após os macios, enquanto Russell continuou a rodar com os pneus macios.