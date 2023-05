F1 GP Miami, volta 45: Vitória de Verstappen bem encaminhada | AutoSport

Max Verstappen continuava na frente, enquanto Pérez tentava encurtar as distâncias para o líder da corrida, que ainda tinha de parar para colocar pneus médios. Mais atrás, Fernando Alonso parecia com o terceiro lugar garantido, pois Sainz e Ocon iam lutando entre si, o que dava mais tempo ao espanhol da Aston Martin. George Russell já tinha passado por Lewis Hamilton (que ainda não tinha parado). Eram sexto e sétimo, à frente de Yuki Tsunoda (que ainda não tinha parado), Pierre Gasly e Lance Stroll (que ainda não tinha parado).

Na volta 38, Sainz perdeu o quarto lugar para Russell, ao mesmo tempo que Charles Leclerc estava em luta com Kevin Magnussen, sem conseguir livrar-se do dinamarquês.

Com 15 voltas pela frente, Max Verstappen ainda tinha os mesmo pneus com que começou, mas Pérez não tinha andamento para se chegar ao seu colega de equipa e a vitória do #1 parecia agora uma probabilidade cada vez maior. Verstappen entrou nas boxes na volta 46 e saiu atrás de Pérez. Verstappen tem agora pneus mais novos e mais aderentes e um Pérez algo desprotegido pela frente.