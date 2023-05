F1 GP Miami, volta 15: Pérez lidera, Verstappen já é segundo | AutoSport

A largada de Sergio Pérez foi boa, mantendo a liderança, com Fernando Alonso em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Max Verstappen perdeu um lugar no arranque, caindo para 10º, recuperando o lugar pouco depois. O piloto que mais se destacou foi Oscar Piastri (que largou com macios, o único, a par do seu colega, Lando Norris) que conquistou cinco lugares logo nos primeiros metros. Nyck de Vries perdeu cinco lugares e caiu para último, depois de ter tocado em Lando Norris, com ambos os pilotos a caírem para o fim do pelotão.

Logan Sargeant foi o primeiro a ir às boxes, na volta 3, para trocar de asa dianteira e colocar pneus duros no seu Williams. Enquanto isso, as lutas no meio do pelotão eram intensas e Max Verstappen passou Valtteri Bottas e atacava a dupla Charles Leclerc e Kevin Magnussen (ambos em luta), passando os dois. Lando Norris também parou cedo para se livrar dos pneus macios, com Oscar Piastri a seguir o exemplo pouco depois (a McLaren apostou num Safety Car nas primeiras voltas, o que não aconteceu).

Na volta 8, Verstappen era já quinto, depois de passar George Russell, com Pierre Gasly como próximo alvo. Na volta seguinte, francês viu passar por si o campeão em título e logo a seguir Russell aproveitou a deixa e passou o Alpine.

As posições estabilizaram na frente (Pérez com três segundos de vantagem para Alonso, que conseguia segurar Sainz) enquanto um pouco atrás, Leclerc tentava passar Magnussen, mas o dinamarquês estava determinado em segurar o sétimo posto. Ocon seguia Leclerc e Bottas criava um comboio com Nico Hulkenberg, Alex Albon, Lewis Hamilton, Yuki Tsunida e Zhou Guanyu por perto.

Na volta 14, Verstappen subiu ao terceiro lugar e Alonso não conseguiu segurar o #1 por muito tempo. Em 15 voltas, Verstappen conseguiu subir do 10º ao segundo posto.