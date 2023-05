F1 GP Miami: Vitória inquestionável de Max Verstappen | AutoSport

O GP de Miami deu-nos boas lutas, mas o domínio da Red Bull foi mais uma vez claro. Sergio Pérez largou da pole e aguentou a liderança na primeira metade da corrida, mas o ritmo de Verstappen, que começou com pneus duros (que se revelaram a melhor escolha no arranque da prova) tornou-se irresistível. Verstappen não cometeu um erro, foi superior em todos os aspetos e venceu a corrida sem contestação. Sergio Pérez teve de se contentar com o segundo posto, sem andamento para aguentar o colega de equipa. Foi uma boa corrida do mexicano, mas não o suficiente para tentar a vitória. Em terceiro lugar ficou Fernando Alonso, com mais um pódio brilhantemente conquistado. Uma corrida algo solitária, com um ritmo claramente superior ao do Ferrari de Carlos Sainz, que se deixou ultrapassar por George Russell (que conseguiu ainda aproximar-se de Alonso perto do fim, numa corrida em crescendo para o piloto Mercedes). Carlos Sainz fechou o top 5, sem andamento para mais, com o desgaste dos pneus no Ferrari a ser demasiado.

Lewis Hamilton, à imagem de Russell, foi melhorando ao longo da corrida e terminou em sexto, à frente de Leclerc, que teve uma corrida de paciência, parando cedo e aguentando os pneus duros o máximo que conseguiu. Ficou à frente de Pierre Gasly, com um bom oitavo posto, à frente de Ocon, que conseguiu pontos importantes, tal como Kevin Magnussen, que fechou o top 10.

Foi uma corrida entretida, com boas lutas no meio do pelotão, mas a tendência ficou clara logo desde início. Os Red Bull acabariam na frente, como aconteceu e Alonso era o candidato mais forte ao terceiro posto, o que se confirmou. As lutas do terceiro até ao 10º foram boas, mas a Mercedes levou a melhor sobre a Ferrari (mais uma corrida desapontante) e os Alpine mostraram que têm potencial para mais. Magnussen capitalizou o quarto lugar na qualificação.

O filme da corrida AQUI

A largada de Sergio Pérez foi boa, mantendo a liderança, com Fernando Alonso em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Max Verstappen perdeu um lugar no arranque, caindo para 10º, recuperando o lugar pouco depois. O piloto que mais se destacou foi Oscar Piastri (que largou com macios, o único, a par do seu colega, Lando Norris) que conquistou cinco lugares logo nos primeiros metros. Nyck de Vries perdeu cinco lugares e caiu para último, depois de ter tocado em Lando Norris, com ambos os pilotos a caírem para o fim do pelotão.

Logan Sargeant foi o primeiro a ir às boxes, na volta 3, para trocar de asa dianteira e colocar pneus duros no seu Williams. Enquanto isso, as lutas no meio do pelotão eram intensas e Max Verstappen passou Valtteri Bottas e atacava a dupla Charles Leclerc e Kevin Magnussen (ambos em luta), passando os dois. Lando Norris também parou cedo para se livrar dos pneus macios, com Oscar Piastri a seguir o exemplo pouco depois (a McLaren apostou num Safety Car nas primeiras voltas, o que não aconteceu).

Na volta 8, Verstappen era já quinto, depois de passar George Russell, com Pierre Gasly como próximo alvo. Na volta seguinte, francês viu passar por si o campeão em título e logo a seguir Russell aproveitou a deixa e passou o Alpine.

As posições estabilizaram na frente (Pérez com três segundos de vantagem para Alonso, que conseguia segurar Sainz) enquanto um pouco atrás, Leclerc tentava passar Magnussen, mas o dinamarquês estava determinado em segurar o sétimo posto. Ocon seguia Leclerc e Bottas criava um comboio com Nico Hulkenberg, Alex Albon, Lewis Hamilton, Yuki Tsunida e Zhou Guanyu por perto.

Na volta 14, Verstappen subiu ao terceiro lugar e Alonso não conseguiu segurar o #1 por muito tempo. Em 15 voltas, Verstappen conseguiu subir do 10º ao segundo posto.

Depois de Verstappen passar para o segundo lugar, o cenário era ainda equilibrado. Verstappen tinha pneus duros (a melhor escolha para esta fase da corrida) enquanto Pérez tinha médios calçados, tendo de passar para os duros. Verstappen ganhava muito tempo ao mexicano.

George Russell entrou nas boxes na volta 18 para trocar de pneus, tal como Charles Leclerc, ambos a sair com pneus duros. Sainz entrou pouco depois para também colocar as borrachas mais duras.

Na volta 21, troca de líder, com Pérez a entrar e colocar os pneus duros, dando a liderança a Verstappen.

A corrida piorou para Carlos Sainz, que era investigado por exceder o limite de velocidade na via das boxes, com uma penalização de cinco segundos a ser entregue pouco depois.

Na volta 25, Alonso entrou nas boxes para colocar pneus duros, o último piloto a começar com médios a largar os pneus marcados a amarelo. O espanhol conseguiu alcançar o Ferrari de Sainz pouco depois e parecia estar bem encaminhado para recuperar o lugar ao seu compatriota, ficando em boa posição para o terceiro lugar, o que aconteceu pouco depois.

Nesta fase tínhamos Verstappen, Pérez, Alonso, Ocon ( que ainda não tinha parado) e Sainz no top 5.

Max Verstappen continuava na frente, enquanto Pérez tentava encurtar as distâncias para o líder da corrida, que ainda tinha de parar para colocar pneus médios. Mais atrás, Fernando Alonso parecia com o terceiro lugar garantido, pois Sainz e Ocon iam lutando entre si, o que dava mais tempo ao espanhol da Aston Martin. George Russell já tinha passado por Lewis Hamilton (que ainda não tinha parado). Eram sexto e sétimo, à frente de Yuki Tsunoda (que ainda não tinha parado), Pierre Gasly e Lance Stroll (que ainda não tinha parado).

Na volta 38, Sainz perdeu o quarto lugar para Russell, ao mesmo tempo que Charles Leclerc estava em luta com Kevin Magnussen, sem conseguir livrar-se do dinamarquês.

Com 15 voltas pela frente, Max Verstappen ainda tinha os mesmo pneus com que começou, mas Pérez não tinha andamento para se chegar ao seu colega de equipa e a vitória do #1 parecia agora uma probabilidade cada vez maior. Verstappen entrou nas boxes na volta 46 e saiu atrás de Pérez. Verstappen tem agora pneus mais novos e mais aderentes e um Pérez algo desprotegido pela frente.

Verstappen passou para a liderança da corrida pouco depois (volta 48) e o triunfo parecia cada vez mais próximo. Alonso era terceiro, com Russell e Sainz a completar o top 5. A ordem seria mantida até ao fim da corrida.