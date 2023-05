F1 GP Miami, Sergio Pérez: “Vitória merecida do Max Verstappen” | AutoSport

Sérgio Pérez tentou, mas não conseguiu. O mexicano não teve argumentos para segurar Max Verstappen, que foi superior em toda a linha. O ritmo de Pérez foi mau no primeiro stint, com os médios, enquanto Verstappen foi galgando terreno. Mas mesmo com os duros, o mexicano não se evidenciou. Verstappen foi mais forte e o resultado acabou por ser o esperado. Pérez reconheceu a superioridade do seu colega nesta corrida:

“Dei tudo. O primeiro stint foi muito fraco, com o “graining” que tivemos com os pneus médios, o que comprometeu o ritmo e o resto da corrida. O ritmo do Max foi melhor e foi uma vitória merecida da sua parte. Acho que os médios no início foram pior do que o esperado e a corrida ficou estragada a partir daí e tenho de admitir que o ritmo de Verstappen nos duros foi espantoso. Tenho de analisar o que correu mal, porque não tivemos ritmo”.