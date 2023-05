F1 GP Miami, Sergio Pérez: “Estava a ser o meu pior fim de semana” | AutoSport

Não estava a ser um fim de semana fácil para Sergio Pérez, mas de um momento para o outro a sua sorte virou. A qualificação trouxe um Pérez mais próximo da frente, e uma Q3 encurtada deu a pole ao mexicano. Pérez admitiu as dificuldades, mas larga de posição privilegiada amanhã:

“Estava a ser o meu pior fim de semana antes da qualificação. Tentava entender onde encontrar o tempo que me faltava para o Max [Vertappen] e para a Ferrari. Voltamos a mudar para a qualificação e as coisas melhoraram, fizemos algumas alterações com as ferramentas que temos e conseguimos fazer uma boa volta quando era preciso. Este fim de semana não estava a correr mesmo bem, com dificuldades no equilíbrio do carro, confiança e este asfalto é muito sensível às temperaturas. Quanto a esta boa fase e a luta pelo título, estou a gostar, apenas penso corrida a corrida, torcendo pela minha equipa que fez um trabalho tremendo. Amanhã temos uma nova oportunidade.