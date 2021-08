F1: GP Miami pode realizar-se em Maio | AutoSport

O GP de Miami pode ser realizado durante o mês de Maio, avança Scott Mitchell, jornalista da The Race. Segundo a mesma fonte, o calendário será anunciado no próximo mês.

Na apresentação dos resultados financeiros do trimestre da Liberty Media, o CEO da F1 terá dito que o GP de Miami “deverá realizar-se na primeira metade de Maio”. Assim sendo, se se confirmar que Miami e Canadá não se realizam em dois fins de semana consecutivos, a F1 pode viajar para o continente americano 3 vezes em 2022. Visita a Miami nos primeiros 15 dias de Maio, viagem ao Canadá, que deverá acontecer em Junho (tendo em conta a data provável que consta na venda dos bilhetes, em meados do mês) e depois, mais no final da época, para a realização dos GP’s EUA, em Austin, do México e do Brasil, que deverão constar ainda do calendário.