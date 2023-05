F1 GP Miami, Fernando Alonso: “O equilíbrio do carro está perfeito” | AutoSport

Fernando Alonso continua a série de bons resultado e hoje conquistou o segundo posto na qualificação para o GP de Miami. Mas uma excelente prestação que abre boas perspetivas para amanhã. O espanhol está feliz e considera que o seu momento de forma é potenciado pela fé que a equipa deposita nele:

“Foi uma boa qualificação. No TL3 as coisas não nos correram bem, tentamos novas afinações que não resultaram. A equipa reverteu a afinação para uma configuração mais normal, dentro do que usamos nas primeiras corridas e o carro melhorou muito. Muito contente com o segundo lugar, vamos ver o que podemos fazer. O equilíbrio do carro está perfeito, adorei cada volta. Nas curvas lentas em que vamos muito perto dos muros, é preciso muita confiança no carro e eu tive essa confiança. Tem sido difícil durante todo o fim de semana, estamos a limpar uma linha de trajetória muito estreita e fora da trajetória a aderência é diminuta. Temos de ter atenção ao tempo, há previsão de alguma chuva para amanhã e se vier muda tudo. A minha forma atual? Sempre estive motivado, trabalhando duro, mas talvez não tenha tido uma equipa que acreditasse nas minhas capacidades em afinar o carro e fazer avançar a equipa e não tinha um carro tão rápido quanto agora. Eu não mudei, mas a Aston Martin fez com as coisas mudassem para mim.”