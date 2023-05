F1 GP Miami: Aderência será problema depois das chuvas da noite passada. | AutoSport

O dia já nasceu em Miami, mas a noite foi marcada pela forte chuva que se abateu sobre a pista americana. Os pilotos queixaram-se da falta de aderência e com uma pista completamente “lavada”, a tarefa dos pilotos será um pouco mais difícil.

A chuva já irá afetar de forma indireta a corrida, mas poderemos ter mais chuva ainda. Algumas previsões apontam para chuva durante a corrida, o que pode apimentar ainda mais a prova.

5/23 done now. Think I'm the only person who's done a flying lap of this circuit in red flag conditions. Monsoon rain.