F1 GP Las Vegas, Toto Wolff: “Não acredito que este tipo de vantagem vá durar muito tempo”

“Antes do verão também compreendemos e ficou claro que este é o caminho que temos de seguir. Estamos a atualizar o carro e, mais uma vez, parece que estamos a seguir o caminho errado e é muito difícil sair dele e não somos a única equipa a quem isso aconteceu. Mas, por outro lado, não se pode voltar a uma atualização de Silverstone, colocá-la no carro e esperar estar na frente porque, desde então, todos os outros melhoraram alguns décimos. Por isso, sim, quanto mais se vamos para a pista, quanto mais se falha, mais se aprende. Mas a concorrência não dorme”.

Quanto às declarações de George Russell, sobre o melhor entendimento sobre os problemas do carro, Wolff relativizou, reconhecendo que as atualizações não estão a funcionar como desejado:

“Penso que somos campeões de pista suja. O FP1 é sempre ótimo e depois, no momento em que a aderência entra em ação, vimos que as performances se deterioram. Dito isto, penso que a diferença foi bastante grande. É a maior que vimos até agora no TL1. Mas não acredito que este tipo de vantagem para as outras equipas vá durar muito tempo. Espero sinceramente que não fiquemos para trás como aconteceu no passado em algumas pistas, mas que continuemos competitivos e a lutar na frente”.

