F1, GP Las Vegas: Top 3 do campeonato definido, quem consegue o quarto lugar? | AutoSport

Mas a luta pelo quarto lugar está em aberto. São quatro pilotos que cabem em 13 pontos: Carlos Sainz (200), Fernando Alonso (200), Lando Norris (195) e Charles Leclerc (188). Assim, temos dois pilotos em igualdade (Carlos Sainz tem a vantagem de ter vencido uma corrida), Lando Norris a cinco pontos da dupla espanhola e Charles Leclerc agora mais próximo. Estes pilotos, além de tentarem chegar ao quarto lugar, tentarão dar o melhor de si para garantir uma boa classificação para a sua equipa. Já George Russell tem o oitavo lugar garantido, pelo que no top 10, o interesse está também na luta pelo nono lugar entre Oscar Piastri (89) e Lance Stroll (73). O nono lugar garantiria o melhor resultado final para ambos os pilotos (Piastri é estreante e a melhor classificação final de Stroll é um 11º lugar em 2020). Não há títulos, mas há ainda boas lutas para ver na última corrida do ano.

Max Verstappen desde o GP do Catar e hoje o top 3 ficou definido. Sergio Pérez selou o segundo lugar no campeonato e pode agora respirar de alívio. Lewis Hamilton tentou, mas não conseguiu o vice-campeonato, sendo a primeira vez que termina no terceiro lugar. O top 3 está definido.

