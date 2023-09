F1, GP Japão, Zak Brown: “podemos terminar com dois carros no pódio” | AutoSport

A McLaren apresentou-se mais rápida do que os adversários na sessão de qualificação do Grande Prémio do Japão, exceção feita a Max Verstappen. Apesar da diferença entre o registo do piloto neerlandês da Red Bull, que foi em todas as sessões o piloto mais rápido em pista – Charles Leclerc interrompeu esta sequência na Q2 – Zak Brown tem esperança que Oscar Piastri e Lando Norris possam dar alguma luta a Verstappen no início da corrida de amanhã ao mesmo tempo que acredita num duplo pódio para a sua equipa.

Para o diretor executivo da McLaren, Oscar Piastri “está a conduzir muito bem” o MCL60 com as evoluções introduzidas este fim de semana, afirmou à Sky, acrescentando que “por isso que renovamos com ele por mais três anos”. Zak Brown explicou que a dupla de pilotos “é fantástica. A equipa está realmente unida, e a liderança de Andrea [Stella] tem sido fantástica. Todos estão a fazer um trabalho de primeira classe e os resultados estão a aparecer. A equipa na fábrica que tem estado a conceber e a produzir tem estado bastante confiante que os pilotos vão conseguir alcançar os resultados com as atualizações. Estou sempre cautelosamente otimista e, desde o início do ano, continuo a pensar num dia de cada vez. Mas há que tirar o chapéu à equipa. Estão a fazer um trabalho fantástico”.

Esclarecendo que “não vai ser fácil” tentar dar luta a Verstappen com dois pilotos saídos das primeiras filas da grelha de partida, Brown considera que “a degradação dos pneus nos nossos carros parece-me bastante boa. O nosso ritmo de corrida parece bom. Seria bom ter um ou dois carros à frente do Max no início e aumentar o ritmo da corrida. Penso que podemos acabar com dois carros no pódio”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA