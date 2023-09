F1, GP Japão: Verstappen ‘voa’ em Suzuka e lidera segundo treino livre | AutoSport

Foram duas voltas rápidas muito fortes aquelas que foram completadas por Max Verstappen em dois momentos diferentes da segunda sessão de treinos. Foi o único piloto a entrar no segundo 30 já na segunda metade do treino, quando o neerlandês completou a volta em 1:30.688s, deixando Charles Leclerc, que terminou a sessão no segundo posto da tabela de tempos, a 0.320s e Lando Norris a 0.464s.

As equipas dedicaram bastante tempo às simulações de qualificação, mostrando algumas dificuldades de Lewis Hamilton neste particular, enquanto os dois Ferrari e Lando Norris estiveram mais próximos de Max Verstappen.

A sessão terminou mais cedo do que o previsto, sendo reduzida em cerca de 3 minutos, depois da saída de pista de Pierre Gasly, seguido da colisão do Alpine A523 nas proteções de Suzuka na segunda curva Degner.

Como aconteceu no primeiro treino livre, não foram apenas utilizados os três compostos de pneus para piso seco, como também o pneu protótipo da Pirelli. Trata-se de uma opção de pneu médio que não estará disponível durante o resto do fim de semana. Com esta borracha, Valtteri Bottas registou o primeiro tempo de referência da sessão, com 1:33.163s, ainda longe do que se alcançou no treino livre 1.

Já com pneus macios, ainda dentro dos dez primeiros minutos da sessão, Max Verstappen passou para a frente da tabela de tempos, com o registo em 1:21.377s, enquanto Lando Norris se estabeleceu no segundo posto, a 0.747s do neerlandês, mas com pneus médios montados no MCL60.

Também com pneus médios, Oscar Piastri passou a rodar no terceiro lugar da tabela de tempos, mas logo batido por Alexander Albon, com o mesmo composto da Pirelli.

Ainda 0.708s do tempo de Verstappen, Carlos Sainz ultrapassou o registo de Norris, com pneus médios, e alcançou o segundo posto da tabela de tempos, tendo visto pouco tempo depois Charles Leclerc a fazer melhor e a encurtar a desvantagem para o neerlandês da Red Bull para 0.331s, com o mesmo composto do companheiro de equipa.

A Mercedes decidiu montar os pneus macios pela primeira vez este fim de semana, fazendo com que George Russell fizesse o terceiro melhor registo – ainda com quase 40 minutos restantes da sessão – mas a mais de meio segundo de diferença para Verstappen (+0.677s), enquanto Logan Sargeant completava o terceiro melhor setor da sessão, colocando-se no sétimo posto.

Comprovando que terão de se ter em conta os McLaren, Lando Norris bateu o tempo de Verstappen, com 1:31.152s e deixando o adversário neerlandês a 0.225s, realizada a volta com pneus macios. Albon voltou a colocar-se entre os primeiros, saltando para o terceiro lugar, 0.403s de Norris.

Montando pneus macios, Charles Leclerc bateu o tempo do piloto britânico da McLaren, com o tempo em 1:31.005s, seguindo-se Carlos Sainz a completar uma volta rápida com o mesmo composto de pneus do companheiro de equipa, saltando para o terceiro posto, a 0.229s de Leclerc.

Depois de Fernando Alonso desalojar Albon do top 5, com a volta realizada em 1:31.492s, Max Verstappen foi o primeiro piloto a entrar no segundo 30, voltando à liderança da tabela de tempos com pneus macios novos. O neerlandês realizou a volta em 1:30.688s, batendo o anterior registo de Leclerc por 0.320s.

Demonstrando alguma dificuldade em Suzuka, Lewis Hamilton completou uma volta rápida, nos últimos 25 minutos de sessão, com pneus macios novos e não foi além do 14º tempo da tabela, a 1.141s.

Os últimos vinte minutos foram utilizados pelos pilotos e equipas para trabalhar a corrida, com a utilização de todos os compostos disponíveis, incluindo o de testes, não havendo por isso alterações significativas na tabela de tempo.

Houve sim, um acidente de Pierre Gasly na Degner 2, encurtando a sessão em cerca de 3 minutos.