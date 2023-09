F1, GP Japão, TL1: Max Verstappen regressa ao topo da tabela de tempos | AutoSport

Depois de ter estado afastado da luta pelos primeiros lugares no fim de semana passado, Max Verstappen voltou à liderança da tabela de tempos na sessão de treinos inaugural do Grande Prémio do Japão, terminando com uma vantagem de mais de meio segundo para o adversário mais próximo, com o tempo de 1:31.647s.

Carlos Sainz foi o segundo piloto mais rápido, dando seguimento à excelente prova passada, apesar do piloto da Ferrari ter terminado a sessão com 0,626 de diferença.

O terceiro lugar foi de Lando Norris.

Verstappen entrou rapidamente no ritmo do mítico circuito japonês de Suzuka, com o piloto da Red Bull a marcar o ritmo inicial com uma volta de 1:33.719s com pneus duros. Depois de completar cinco voltas com o pneu de banda branca, dirigiu-se para as boxes e, depois de mudar para os pneus de teste oferecidos pela Pirelli este fim de semana, melhorou o seu tempo, com uma volta em 1:32.597s, colocando-o com uma confortável vantagem de 1.6s sobre o pelotão.

Decorridos os primeiros 15 minutos da sessão, Sergio Pérez passou a ser o segundo mais rápido, embora a 1,2 segundos do seu companheiro de equipa. Fernando Alonso chegou a intrometer-se entre os Red Bull, ficando em segundo com o tempo 1:33.166s.

Verstappen, ainda com os pneus de teste, foi mais rápido com uma volta de 1:32.442s. George Russell passou a ser o terceiro mais rápido, atrás de Pérez, mas Alonso voltou a ficar entre os três primeiros com uma volta em 1:33.166s com pneus médios, enquanto Nico Hülkenberg foi o quarto mais rápido com pneus macios.

Quando a última meia hora chegou, a maioria do pelotão começou a usar pneus macios. Pérez, com os pneus vermelhos, fez uma volta em 1:33.043s, mas isso ainda o deixou a 0,601s do tempo anterior do seu companheiro de equipa com os pneus de teste.

Verstappen passou então a usar os pneus macios e passou para a frente com uma volta em 1:31.647s, aumentando a vantagem para Pérez em 1.396s.

A Ferrari também passou para os macios, e Sainz foi o segundo mais rápido com uma volta de 1:32.273s. O espanhol ficou a 0,626s de Verstappen, enquanto Leclerc ficou em terceiro, a quatro décimos do seu companheiro de equipa, com 1:32.693s. Alonso melhorou o seu registo anterior e ficou quatro centésimos de segundo à frente de Leclerc.

Atrás dos quatro primeiros, Alex Albon realizou uma boa volta para ficar no quinto lugar na tabela de tempos, com Liam Lawson a ficar em sexto.

A pouco mais de 10 minutos do final, ambos foram ultrapassados por Norris, com o piloto da McLaren a registar um tempo de 1:32.880s para ficar à frente de ambos com pneus médios. No entanto, o piloto local Yuki Tsunoda não ficou para trás e levou o seu AlphaTauri para o quarto posto da tabela de tempos, à frente de Alonso, com um tempo de 1:32.597s.

Embora a maioria do pelotão tenha mudado para pneus de compostos mais duros nos últimos 10 minutos, a McLaren reforçou o andamento com os macios para o final da sessão e nos momentos finais, com Oscar Piastri – que renovou o contrato com a equipa durante esta semana – a ser o sétimo mais rápido, enquanto Norris saltou para o terceiro tempo, à frente de Leclerc e Tsunoda.

