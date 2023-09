F1, GP Japão: Suzuka apoia campanha “Buzzin’ Corner” de Vettel com nova cor nos corretores | AutoSport

A campanha ‘Buzzin’ Corner’ lançada por Sebastian Vettel recebeu o apoio do circuito de Suzuka, que será palco da próxima prova do mundial de Fórmula 1, e para o mostrar, foram pintados os corretores em duas das curvas do traçado de amarelo e preto, as cores da ação do antigo piloto alemão que representam as abelhas.

Vettel viajou para o Japão para a instalação de duas plataformas que servirão para abrigar as abelhas, uma espécie que o antigo piloto alemão defende, ainda no tempo em que pilotava para a Aston Martin. Os dois abrigos foram instalados na parte interior da zona das duas primeiras curvas de Suzuka e o circuito japonês decidiu pintar os corretores das cores que representam as abelhas, aumentando a visibilidade da ação de sensibilização.

“Estamos na pista da Curva 2 em Suzuka, a minha pista favorita”, explicou Vettel num vídeo partilhado no Instagram. “E há uma coisa especial sobre esta curva este fim de semana: os corretores estão pintados de amarelo e preto. É único, porque todos os outros lancis, por exemplo, na entrada da curva estão pintados de branco e vermelho. Portanto, é muito diferente. A razão para isso é que, juntamente com o a campanha ‘Buzzin’ Corner’, estamos a correr pela biodiversidade. Com este projeto, quero sensibilizar para a importância e o tema da biodiversidade”.